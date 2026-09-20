Fulham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı, Cunha'nın şutu eşitliği getirdi

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan maçta Fulham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek 19 günlük ara öncesi baskı altındaki iki teknik adam ve takımlarını karşı karşıya getiren mücadele tempolu başladı. Bu sezon ilk 4 maçında 84 şut çeken Manchester United, 10. dakikada Lisandro Martinez ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak sağ üst köşeye giden topu kaleci Bernd Leno harika bir refleksle son anda kornere çeldi.

25. dakikada konuk takım Bruno Fernandes ile gole yaklaştı ancak direğe takıldı. Matheus Cunha'nın sağ taraftan içeriye çıkardığı topu Portekizli futbolcu sol ayağıyla kaleye gönderdi ancak yan direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Bu pozisyon sonrasında Fulham, rakip ceza alanında üst üste pozisyonlar buldu. Gonzalo Garcia'nın ıskaladığı topa Sander Berge'nin çektiği şutta kaleci Senne Lammens topu kornere çelerken, Oscar Bobb'un yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin az farkla yanından auta gitti.

Yarım saatlik bölüm geride kaldığında Manchester United bu kez Cunha ile direği geçemedi. Cunha'nın ceza sahası dışından attığı şutta falso alan top kaleci Leno'nun da müdahalesiyle yan direğe çarparak kornere çıktı.

Temponun yüksek olduğu ilk yarı golsüz sona erdi.

Stoper hataları iki takıma da gol getirdi

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fulham, Lisandro Martinez'in büyük hatasıyla 63. dakikada öne geçti. Calvin Bassey'nin uzaktan şutunda, Belçikalı kaleci Lammens'in çeldiği meşin yuvarlağı Martinez ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Beraberlik için yüklenen konuk takımda, Cunha'nın iki şutunda, kaleci Leno'nun kurtarışlarıyla skoru koruyan Fulham, 5'li savunmayla rakibini durdurmak için çaba harcasa da 89. dakikaya kadar dayanabildi.

Brezilyalı futbolcu Cunha'nın ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Leno, David Affengruber'in son andaki müdahalesi nedeniyle ters tarafa yattı ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 1-1.

Eylül ayını galibiyetsiz kapatan Manchester United, milli araya 5 puanla 12. sırada girdi. Düşme hattındaki Fulham ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA