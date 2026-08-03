Haberler

Fulham, Real Madrid'li Garcia'yı Transfer Etti

Fulham, Real Madrid'li Garcia'yı Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Fulham, geçtiğimiz sezon Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia'yı transfer ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncu ile beş yıllık bir sözleşme imzalandığı ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Kulüp televizyonuna konuşan genç golcü, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! Yeni fiyat listesi belli oldu
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti

Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi

Bavulunu kapan o ilçemize akın etti! Emniyet rakam verdi
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz