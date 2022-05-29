SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrik - Haberler

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SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrik

Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrikOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy sayım işlemleri devam ediyor.

SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrik

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy sayım işlemleri devam ediyor.

Oy sayma işlemleri sürerken başkan adayı Fuat Çimen, ailesi ve ekibiyle birlikte Ahmet Nur Çebi'nin yanına gelerek tebrik etti. Çebi de Çimen'e tebrikleri için teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Akatlar Spor Kompleksi Fuat Çimen Beşiktaş DHA Spor Güncel Haberler

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