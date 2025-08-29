Fuat Çapa: 'Avrupa'dan Elenmeyi Hak Etmedik'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Panathinaikos karşısında elenmeyi hak etmediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, sahasında 0-0 berabere kalınca UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Avrupa Ligi'nden elenmeyi hak etmediklerini dile getiren Fuat Çapa, "Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. Çünkü oradaki yemiş olduğumuz ikinci gol bize bugün net bir şekilde gösterdi ki çok pahalıya mal oldu. Bugün içeride oynamış olduğumuz oyun da gayet iyi bir oyundu. Özellikle ilk devreye girmiş olduğumuz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık, bugün tamamen değişik bir sonuç alırdık. Rakipten daha iyi oynadık. Coşkuluyduk, daha çok istekliydik. Taraftarımız inanılmaz bir şekilde takımımızı motive etti ve itti. Bizim adımıza bunlar güzel gelişmeler. Yani sonuç olarak üzücü ama oyun olarak gayet olumlu işler gördüğümüzü söyleyebilirim" dedi.

Konferans Ligi'nde ilerleyebileceklerini ifade eden Çapa, "Konferans Ligi için bu karşılaşma bize çok iyi bir şey gösterdi. Orada gruptan çıkacağımızı, o inancı hem kendimiz hem de taraflarımız hem de ülkemiz yani futbolseverlerin bugünkü oyunu gördükten sonra özellikle o inanca kapıldığını düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir fikstür çekeriz ve gruplardan çıkarız. Hem ülke puanı adına hem Samsun şehrini, ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmiş oluruz" diye konuştu.

Bu hafta oynanacak Karadeniz derbisi hakkında da konuşan Çapa, ayrıca şunları söyledi:

"Trabzonspor 3'te 3 yaptı. Ama sonuçta derbi, bunun şehir için ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada olan arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlara mutlaka bunu anlatacaktır. Biz de anlatacağız. Çünkü bu bizim adımıza da güzel bir karşılaşma olacak. Sonuçta Karadeniz derbisi oynayacağız. Ondan sonra da milli takım arasında gereken çalışmalar yapıp Eylül ayını güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz." - SAMSUN