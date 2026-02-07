Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde İsveçli Frida Karlsson altın madalya kazandı. İlk günün sonuçları arasında Karlsson 53 dakika 45.2 saniye ile birinci olurken, Ebba Andersson gümüş ve Heidi Weng bronz madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde madalya müsabakalarına devam edildi.

Tesero Kayaklı Koşu Stadı'ndaki kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde Frida Karlsson, 53 dakika 45.2 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı ülkeden bu mesafenin son dünya şampiyonu Ebba Andersson, 51 saniye farkla gümüş, bitiş çizgisine bir dakika 26.7 saniye geriden gelen Norveçli Heidi Weng ise bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
