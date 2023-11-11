Fred yok! Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Toplamda 8 eksikle deplasmana gidecek sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen Fred, maçta oynamak istedi ancak doktorların verdiği rapor doğrultusunda teknik heyet risk almayarak Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

KANARYA'DA 8 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ve Fred maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da Adana'ya götürülmeyecek.

FRED KADRODA YOK

Fred, Adana Demirspor maçında oynamak istedi ancak yapılan son kontrolün ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor verdi. Teknik heyet de sakatlığın büyümemesi için risk almadı ve Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Adana kafilesi;