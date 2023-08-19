Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, listeye dahil edildi.