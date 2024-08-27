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Fred'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta kariyerinden ilk kez hat-trick yaparak yıldızlaşan Fred, karşılaşmanın ardından kendisinden forma isteyen sarı-lacivertli minik taraftara "Hayır" cevabını verdi. Çocuğun Brezilyalı yıldıza karşılık olarak "Allah razı olsun" demesi ise dikkat çekti. Bu anların yer aldığı video, gündem oldu. Görüntüleri izleyen Fenerbahçeliler ise yönetime seslenerek minik taraftara forma verilmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de attığı 3 golle yıldızlaşan ve kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli bir taraftar ile yaşadığı ilginç diyalogla gündeme geldi.

FORMA İSTEYEN ÇOCUĞA "HAYIR" CEVABI VERDİ

Maçın ardından stattan ayrılan futbolcular takım otobüsüne binerken sarı-lacivertli minik bir taraftar, attığı 3 golle maça damga vuran Fred'in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirdi. Daha sonra ısrarla forma isteyen çocuk, Brezilyalı yıldızdan "Hayır" cevabı aldı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Bu cevabın ardından üzüntü yaşan miniğin, "No mu? Allah razı olsun" dediği anlar sosyal medyada da defalarca paylaşıldı ve çok sayıda görüntüleme aldı.

FENERBAHÇELİLER YÖNETİME SESLENDİ

Öte yandan sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime "Forma verin" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

muzaffer kabadayı:

benim oğlum 2 yaşına girdi kanser .bütün fenerbahçe derneklerine yazı yazdım doğumgünü hediyesi olarak forma göndermeleri için cevap bile veren olmadı bu çocuğa yazık olmuş bana ulaşsın gerekirse ben alırım

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