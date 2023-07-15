Fraport TAV Antalyaspor Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur kampında yapılan hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Antalyaspor, Erzurum kampına yetiştirmek için 3-4 transfer daha yapmayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "3-4 transferimiz daha var. Bitirmek üzereyiz. Erzurum kampına yetiştirmek istiyoruz. İyi bir takım oluşacağını düşünüyorum. Takımda çok güzel hava var" dedi. < Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yaptı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'nda oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor Haji Wright'ın 43'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fraport Tav Antalyaspor, Erdal Rakip'in 48'inci dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir, 71'inci dakikada Keny ile golü buldu. Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Burdur Antalyaspor Futbol Okulu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.