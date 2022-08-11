Haber : Fransız sporcu Arnaud Jerald'dan, serbest dalışta dünya rekoru - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransız sporcu Arnaud Jerald'dan, serbest dalışta dünya rekoru

 - Güncelleme:

Fransız sporcu Arnaud Jerald, Bahamalar'da katıldığı yarışmada sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı.

Fransız sporcu Arnaud Jerald, Bahamalar'da katıldığı yarışmada sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı. Milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı

Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta yine rekora imza attı. Bahamalar'da her yıl düzenlenen Vertical Blue adlı serbest dalış yarışmasına katılan Jerald, 120 metre derinliğe inerek sabit ağırlık çift palet branşında dünya rekorunu kırarken, dalışı 3 dakika 34 saniye sürdü.

Yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 88 metreye dalarak Paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdık. Bu yarışmada beni en çok zorlayan disiplin oldu, 2 kırmızı kart sonrası hala bu dalışı denemeye cesaret edip başarılı yapabildiğim için çok mutluyum. Tüm destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şahika Ercümen Bahamalar Türkiye Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title