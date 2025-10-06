Fransız Smaçör Helena Cazaute, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na Katıldığından Mutlu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Fransız smaçör Helena Cazaute, sarı-siyahlılarda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cazaute, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük bir aileye katıldığını dile getiren Cazaute, "VakıfBank hakkında söyledikleri doğru. Burada herkes sizi iyi hissettirmek ve en iyi seviyede mücadele etmek için çalışıyor. Buraya gelmeden önce Giovanni Guidetti ile konuşmuştum. Dünya Şampiyonası'nda da buradan birkaç oyuncu ile tanışmıştım. Kendimi gerçekten hoş karşılanmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da 4 sene geçirdikten sonra başka bir ülkeye gelmenin kendisi için farklı bir his olduğunu belirten 27 yaşındaki voleybolcu, "Dürüst olmam gerekirse ilk günlerim biraz zor geçti ancak şimdi buraya alışmaya başladım. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"VakıfBank her sene kazanmak için bir takım inşa ediyor"

Cazaute, sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Deneyimli smaçör, uzun süre İtalyan başantrenörlerle çalıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Guidetti ile çalıştığım için çok mutluyum. İtalyan başantrenörlerle çalışmaya alışığım. Sanırım 10 yıldır İtalyan başantrenörlerle çalışıyorum. Onunla sadece 2 haftadır beraberiz ama çalışma şeklini sevdiğimi söyleyebilirim. İletişim kurma, düşünme ve konuşma şeklini seviyorum. Onunla bu sezonun nasıl geçeceğini görmek için heyecanlıyım."

Bu sezon tüm kupaları kazanmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Cazaute, "VakıfBank her sene kazanmak için bir takım inşa ediyor. Bu yüzden buradayım. Yeni bir meydan okuma istemiştim. Takımın, bu sene mümkün olan tüm kupaları kazanmak istediğini biliyorum. Bunu yapmak için gerekli takıma sahibiz ama kolay olmayacağını biliyoruz. Ligde çok fazla iyi takım var. Amacımıza ulaşmak için çok çalışmamız gerekecek. Bunu başarmak için gerekli olan mantaliteye sahibiz." diyerek sözlerini tamamladı.