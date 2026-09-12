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Fransız basketbolcu Leila Lacan, Dünya Kupası şampiyonluğuna inanıyor

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- 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın 22 yaşındaki oyuncusu: "Kazanmayı gerçekten çok istiyoruz" "Böyle büyük bir kulübün (Fenerbahçe) parçası olduğum için kendimi onurlu hissediyorum"

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'da Leila Lacan, şampiyonluğa ulaşmayı çok istediklerini söyledi.

Gelecek sezon Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyecek 22 yaşındaki Fransız oyuncu, ev sahibi Almanya'yı 86-64 yendikleri yarı final müsabakasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Lacan, "Birbirimize çok güveniyoruz. Kendimizi finalde görüyorduk ve bunun için mücadele ediyorduk. Finale yükseldiğimiz için çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Turnuvada final maçına ilişkin görüşlerini paylaşan 22 yaşındaki basketbolcu, "Öncelikle dinlenmemiz gerekiyor. Diğer yarı final maçını izleyeceğiz. Finalde hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım hazır olacağız. Kazanmayı gerçekten çok istiyoruz." diye konuştu.

"Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip"

Leila Lacan, yeni sezonda Fenerbahçe'de forma giyeceği için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Lacan, "Fenerbahçe, büyük bir tarihe sahip. Böyle büyük bir kulübün parçası olduğum için kendimi onurlu hissediyorum. Türkiye'de çok iyi ve yetenekli basketbolcular var. Bunu deneyimleyeceğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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