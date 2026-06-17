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2026 FIFA Dünya Kupası: Fransa: 3 Senegal: 1

2026 FIFA Dünya Kupası: Fransa: 3 Senegal: 1
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 yenerek galibiyetle başladı. Mbappe iki gol kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avustralyalı hakem Alireza Faghani'nin yönettiği mücadelenin 25. dakikasında Senegal gole çok yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına giren Nicolas Jackson'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Fransa etkisini artırdı. 66. dakikada Olise'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada Adrien Rabiot'un savunmanın arkasına attığı pasta Bradley Barcola ceza sahasına girerek sağ çaprazdan topu filelere yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

90+5. dakikada Mbaye'nin golüyle Senegal umutlansa da, 90+6. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şık golüyle Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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