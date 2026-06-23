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Fransa - Irak: 3-0

Fransa - Irak: 3-0
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Mbappe 2 golle yıldızlaştı.

FRANSA, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. Philadelphia Stadı'ndaki karşılaşmada Kanadalı hakem Drew Fischer düdük çaldı. Drew Fischer'ın yardımcılarını Michael Barwegen ve Lyes Arfa üstlendi. Maça baskılı başlayan Fransa, 14'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 54'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kylian Mbappe farkı 2 yaptı: 2-0. 66'ncı dakikada Ousmane Dembele, maçın skorunu belirledi: 3-0. Bu galibiyetin ardından puanını 6 yapan Fransa son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Irak'ın ise 2 maç sonunda puanı bulunmuyor.

ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI YAPILDI, İKİNCİ YARI 2 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Fransa ile Irak arasında oynanan maçın ilk yarısının sonunda futbolcular soyunma odasına giderken şiddetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Tribünlerin boşaltılması istenirken maçın ikinci yarısı yağış nedeniyle yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle başladı.

MBAPPE'NİN DÜNYA KUPALARINDAKİ 16'NCI GOLÜ

Fransa'nın golcü futbolcusu Kylian Mbappe, Irak karşısında attığı 2 golle dünya kupalarındaki gol sayısını 16 yaptı. Mbappe, milli takım kariyerinde 60 gole ulaşarak da Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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