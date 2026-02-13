Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
Portekiz efsanesi Pepe'nin çektiği kura sonucu A Millî Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, kura sonrası Türkiye ile oynayacakları maç hakkında, "Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim" dedi.
A Millî Futbol Takımı'nın tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.
TÜRKİYE, FRANSA – İTALYA – BELÇİKA GRUBUNDA
Portekizli efsane futbolcu Pepe'nin çektiği kura sonucunda Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa'nın güçlü futbol ülkelerine karşı mücadele edecek.
FRANSA CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, kura sonrası Türkiye ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Diallo, "Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim." ifadelerini kullandı.