Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon oldu

Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 67-63 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İspanya'nın ilk periyodu önde kapamasına rağmen Fransa, üçüncü periyotta öne geçti ve maçı kazandı. İtalya ise üçüncülüğü elde etti. Tören sonunda Fransa takımına kupasını TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Fransa ekibinden Ainhoa Risacher ise turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.