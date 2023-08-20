Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon oldu
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Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 67-63 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İspanya'nın ilk periyodu önde kapamasına rağmen Fransa, üçüncü periyotta öne geçti ve maçı kazandı. İtalya ise üçüncülüğü elde etti. Tören sonunda Fransa takımına kupasını TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Fransa ekibinden Ainhoa Risacher ise turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 67-63 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı.
Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta İspanya, ilk periyodu 21-10, ikinci periyodu 33-31 önde kapadı.
Üçüncü periyodun sonunda 50-47 öne geçen Fransa ekibi, maçı da 67-63 kazandı.
Şampiyonada üçüncülüğü Finlandiya'yı 59-58 yenen İtalya elde etti.
Düzenlenen törende Fransa takımına kupasını TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.
Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fransa ekibinden Ainhoa Risacher seçildi.