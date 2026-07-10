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İlk yarı finalist Fransa

İlk yarı finalist Fransa
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mbappe ve Dembele'nin golleriyle galibiyete ulaşan Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği mücadelenin 28. dakikasında Kylian Mbappe'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Bounou gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona ererken, Fransa ikinci yarıda bulduğu gollerle rahatladı. 60. dakikada ceza sahasının solundan Kylian Mbappe'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu ve Horozlar 1-0 öne geçti. 66. dakikada Dembele'nin ceza sahası dışından vuruşunda top filelere gitti ve Fransa skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, yarı finalde İspanya - Belçika maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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