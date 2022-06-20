Fransa'dan Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Fenerbahçe en az 20 milyon euro istiyor - Haberler

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Fransa'dan Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Fenerbahçe en az 20 milyon euro istiyor

Haberler.com - Spor
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Fransa'dan Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Fenerbahçe en az 20 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae'ye Ligue 1 ekiplerinden Rennes talip oldu. Fransız takımının teknik direktörü Bruno Genesio'nun Güney Koreli futbolcuyla Çin'de birlikte görev yaptığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun altına Kim Min-Jae'yi satmak istemediği biliniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe formasıyla geçen sezona damga vuran Kim Min-Jae'ye talip oldu.

RENNES'İN TRANSFER LİSTESİNDEKİ 2 STOPERDEN BİRİ

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Rennes'in Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından stoper aradığı ifade edildi. Rennes'in kesin bir, şartlar sağlanırsa iki stoper takviyesi yapabileceği vurgulanırken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Kim Min Jae olduğu aktarıldı.

Fransa'dan Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Fenerbahçe en az 20 milyon euro istiyor

NAPOLI, BENFİCA VE BRIGHTON'IN DA İLGİSİ VAR

Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun Koreli savunma oyuncusuyla Çin'de birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Fransız ekibinin bu transferde işinin kolay olmayacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon eurodan fazla bonservis talebinin olduğunun altı çizildi. Rennes'in ayrıca, bu transfer için Napoli, Benfica ve Brighton ile yarıştığı öne sürüldü.

Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae Fenerbahçe Rennes Spor Haberler

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