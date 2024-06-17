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Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonluk adaylarından Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya'yı 37. dakikada Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attığı1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa, Düsseldorf Arena'daki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

WÖBER KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Kylian Mbappe'nin sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Antoine Griezmann'dan önce topa dokunan Avusturyalı stoper Maximilian Wöber topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle Fransa 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca sahadan 1-0'lık skorla Fransa galip ayrıldı.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

GRUPTAKİ İKİNCİ MAÇLAR

Turnuvaya galibiyet başlayan Fransa, 21 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Avusturya ise aynı gün saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

İLK MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda: 3 puan/+1 averaj

2- Fransa: 3 puan/+1 averaj

3- Polonya: 0 puan/-1 averaj

4- Avusturya: 0 puan/-1 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kylian Mbappe Avusturya Fransa Futbol Spor Haberler

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