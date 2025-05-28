Fransa Açık'ta Türk Kökenli Sonay Kartal ve Djokovic İkinci Tura Yükseldi

Fransa Açık'ta Türk Kökenli Sonay Kartal ve Djokovic İkinci Tura Yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Türk kökenli Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal, tek kadınlar kategorisinde ikinci tura yükseldi. Tek erkeklerde ise Sırp raket Novak Djokovic üst tura geçmeyi başardı. Turnuvada dikkat çeken diğer isimler arasında Andrey Rublev ve Ons Jabeur da yer aldı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Türk kökenli Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal ile tek erkeklerde Sırp raket Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün akşam seansında birinci tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Djokovic ABD'li rakibi Mackenzie McDonald'ı 6-3, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Rus tenisçi Andrey Rublev, Güney Afrika'lı sporcu Lloyd Harris'i 6-4, 4-6, ve 6-3 ve 6-1'lık setlerle 3-1 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.

Joao Fonseca, Corentin Moutet, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jack Draper ve Henrique Rocha, tur atlayan isimler oldu.

Sonay Kartal ikinci turda

Tek kadınlarda Türk kökenli Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal, Rus rakibi Erika Andreeva'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle yenerek 2. tura çıktı.

Eski dünya 2 numarası Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'e 7-6 ve 6-0'lık setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

Marie Bouzkova, Joanna Garland, Yulia Putintseva, Ann Li, Lois Boisson, Elsa Jacquemotve ve Jessica Pegula, rakiplerini yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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