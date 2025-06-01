Fransa Açık'ta Swiatek ve Svitolina Çeyrek Finale Yükseldi

Fransa Açık'ta Swiatek ve Svitolina Çeyrek Finale Yükseldi
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Fransa Açık tenis turnuvasının ikinci turunda Polonyalı Iga Swiatek, Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ayrıca Svitolina ve Zheng de başarılı performanslarıyla bir üst tura geçtiler.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında dördüncü tur maçları oynandı.

Beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan Polonyalı Swiatek (5 numaralı seribaşı), Kazak tenisçi Yelena Rıbakina'yı 1-6, 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Daha önce Fransa Açık'ta dört kez çeyrek final gören Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, İtalyan rakibi 4 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 4-6, 7-6 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek tur atladı.

Yedi numaralı seri başı Çinli oyuncu Qinwen Zheng ise Rus rakibi Liudmila Samsonova'yı 7-5, 1-6 ve 6-3'luük setlerle eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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