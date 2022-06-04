Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek! İlk kutlayan dünyaca ünlü futbolcu oldu - Haberler

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Swiatek ile 18 numaralı seribaşı Gauff karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Iga Swiatek 2-0 kazandı.

BİR KEZ DAHA ŞAMPİYON OLDU

Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Polonyalı tenisçiyi zaferinden sonra ilk tebrik eden isimlerden biri ise vatandaşı ünlü futbolcu Robert Lewandowski oldu.

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