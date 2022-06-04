Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek! İlk kutlayan dünyaca ünlü futbolcu oldu - Haberler

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Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek! İlk kutlayan dünyaca ünlü futbolcu oldu

Haberler.com - Spor
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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı. Swiatek'i zaferinden sonra kutlayan ilk isimlerden biri ise vatandaşı ünlü futbolcu Robert Lewandowski oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Swiatek ile 18 numaralı seribaşı Gauff karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Iga Swiatek 2-0 kazandı.

Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek! Dünyaca ünlü futbolcu sarılarak tebrik etti

BİR KEZ DAHA ŞAMPİYON OLDU

Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Polonyalı tenisçiyi zaferinden sonra ilk tebrik eden isimlerden biri ise vatandaşı ünlü futbolcu Robert Lewandowski oldu.

Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek! Dünyaca ünlü futbolcu sarılarak tebrik etti

Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski Tenis Spor Haberler

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