Frankfurt çıldırdı! Can Uzun için tarihi bir bonservis bedeli istiyorlar
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun için 80 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi. Alman ekibi, bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek. Can Uzun bu miktarda bir bedelle transfer olursa Arda Turan'ın transfer bedeli rekorunu geçebilir.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki golcü futbolcusu Can Uzun'un transfer durumuyla ilgili sürpriz bir hamlede bulundu.

TARİHİ BONSERVİS İSTİYORLAR

Bild'de yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt yönetimi, geride kalan sezonda 11 milyon Euro'ya transfer ettiği milli oyuncunun bonservis bedeli belirledi. Frankfurt'un 19 yaşındaki yıldız için 80 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Alman ekibinin bu rakamın altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı dile getirildi.

REKOR KIRABİLİR

Can Uzun bu miktarda bir bedelle transfer olursa 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ı geçerek rekor kıracak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 5 maça çıkan Can Uzun, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Can Uzun'un takımıyla 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

