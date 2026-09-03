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Franculino Dju, Trabzonspor'da İlk Antrenmana Çıktı

Franculino Dju, Trabzonspor'da İlk Antrenmana Çıktı
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda pas, rondo ve çift kale maç yapıldı. Takım, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Dju da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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