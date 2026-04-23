Fosfatspor, tur kapısını Kayseri'de aralayacak

TFF 3. Ligde 2. Lige yükselme mücadelesi veren Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, Play-Off 1. tur ilk maçında sahasında konuk ettiği Erciyes 38 FK ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın kontrollü oyunuyla golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk ekip, 54. dakikada Çağrı Yağız Yasak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole hızlı reaksiyon gösteren ev sahibi ekip, baskısını artırarak 78. dakikada Murat Elkatmış'ın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Nisan'da oynanacak. Bu kritik mücadele, 2. Lig yolunda turu geçen tarafı belirleyecek. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı