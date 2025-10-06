Haberler

Fosfatspor, Mesut Toros ile anlaştı

Fosfatspor, Mesut Toros ile anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fosfatspor, teknik direktör Baki Çağdaş Uzun ile yollarını ayırarak, Mesut Toros ile yeni bir anlaşma sağladığını duyurdu. Takım, bu sezon 5 maçta 7 puan topladı.

Teknik direktör Baki Çağdaş Uzun ile yollarını ayıran Fosfatspor, teknik direktör Mesut Toros ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadale eden Mardin temsilcisi Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor, yeni teknik direktör Mesut Toros ile anlaştığını açıkladı. Bu sezon ligde oynadığı 5 müsabakada 7 puan toplayan beyaz-lacivertli ekip, sezon başında anlaştığı teknik direktör Baki Çağdaş Uzun ile yollarını ayırdı.

Sezon başında maddi sıkıntılar nedeniyle hedefleri Lig'de kalmak olduğunu açıklayan Fosfatspor, Lig'in 5. haftasında teknik direktör değişikliğine giderek Mesut Toros ile anlaştı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.