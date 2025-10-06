Fosfatspor, Mesut Toros ile anlaştı

Teknik direktör Baki Çağdaş Uzun ile yollarını ayıran Fosfatspor, teknik direktör Mesut Toros ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadale eden Mardin temsilcisi Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor, yeni teknik direktör Mesut Toros ile anlaştığını açıkladı. Bu sezon ligde oynadığı 5 müsabakada 7 puan toplayan beyaz-lacivertli ekip, sezon başında anlaştığı teknik direktör Baki Çağdaş Uzun ile yollarını ayırdı.

Sezon başında maddi sıkıntılar nedeniyle hedefleri Lig'de kalmak olduğunu açıklayan Fosfatspor, Lig'in 5. haftasında teknik direktör değişikliğine giderek Mesut Toros ile anlaştı. - MARDİN