Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in
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Formula 1'de sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu. Sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

POLE POZİSYONU LECLERC'İN

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti. Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

YARIŞ PAZAR GÜNÜ

Yarışsevelerlerin heyecanla beklediği Macaristan Grand Prix'si ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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