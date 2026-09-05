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Gasly, İtalya GP'de Pole Pozisyonunda

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Alpine takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Alpine takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Gasly, 1 dakika 21.786 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Gasly'nin 0.060 saniye gerisinde Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.180 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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