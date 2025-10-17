Haberler

Formula 1 Heyecanı ABD Grand Prix'si ile Devam Ediyor

Formula 1 Heyecanı ABD Grand Prix'si ile Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 sezonunun 19. yarışı bu hafta sonu ABD Grand Prix'si ile gerçekleştirilecek. Yarış, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak. Geçtiğimiz sezonun kazananı Charles Leclerc, en hızlı turu da 2019 yılında burada attı.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de düzenlenecek. ABD Grand Prix'si, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış da aynı gün TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 2012 yılında yapılan ABD Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1: 36.169 derecesiyle Leclerc attı.

Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 4 ve George Russell da 2 kez kazandı. Takımlar klasmanında ise McLaren, Singapur'da şampiyonluğunu ilan etmişti.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 273 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 237 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 173 puan

Takımlar

1 - McLaren: 650 puan

2 - Mercedes: 325 puan

3 - Ferrari: 298 puan

4 - Red Bull: 290 puan

5 - Williams: 102 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.