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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına, Avusturya ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına, Avusturya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

Sıralama turları TSİ 18.00'de, sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı ise yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.

Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 10 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 6, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 181 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 147

3. Charles Leclerc (Monako): 138

4. Carlos Sainz (İspanya): 127

5. George Russell (Büyük Britanya): 111

Takımlar

1. Red Bull: 328

2. Ferrari: 265

3. Mercedes: 204

4. McLaren: 73

5. Alpine: 67

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Dünya Şampiyonası Formula 1 Avusturya Redbull Spor Haberler

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