Formula 1'de Singapur Grand Prix'si Heyecanı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si Heyecanı
Formula 1 sezonunun 18. yarışı Singapur'da yapılacak. Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenecek olan yarış, 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 5 Ekim Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı Singapur'da düzenlenecek. Singapur Grand Prix'si, 4 bin 927 metre uzunluğundaki Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. İlk olarak 2008 yılında yapılan Singapur Grand Prix'sinde en hızlı turunu ise 2024 yılında 1: 34.486 derecesiyle Avustralyalı sürücü Daniel Ricciardo attı.

Geride kalan 17 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 4 ve George Russell da 1 kez kazandı.

Singapur Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 212 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 165 puan

Takımlar

1 - McLaren: 623 puan

2 - Mercedes: 290 puan

3 - Ferrari: 286 puan

4 - Red Bull: 272 puan

5 - Williams: 101 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
