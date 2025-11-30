Haberler

Formula 1'de nefes kesen an! Şampiyonluk son yarışa kaldı

Güncelleme:
Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Verstappen, sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde lider Norris ile puan farkını 12'ye indirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

KATAR'DA ZAFER VERSTAPPEN'İN

Uluslararası Lusail Pisti'ndeki 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı. Verstappen, 1 saat 24 dakika 38.241 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 7'nci, kariyerinin ise 70'inci galibiyetini aldı.

Formula 1'de nefes kesen son! Şampiyonluk son yarışa kaldı

PODYUMUN DİĞER İSİMLERİ

Yarışa pole pozisyonundan başlayan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.995 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 22.665 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

PUAN FARKI 12'YE İNDİ

Verstappen, pilotlar klasmanında 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükseldi ve lider Norris ile olan puan farkını 12'ye indirdi. Norris 408 puanla zirvede yer alırken, Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonun belli olacağı sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü koşulacak.

- Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

- Takımlar:

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137

