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Formula 1'de Katar Grand Prix'si Heyecanı

Formula 1'de Katar Grand Prix'si Heyecanı
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Formula 1 sezonunun 23. yarışı bu hafta sonu Katar'da gerçekleşecek. Yarışta Max Verstappen 4. kez şampiyonluk sevinci yaşıyor. Sıralama turları yarın, yarış ise 1 Aralık'ta yapılacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 23. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek. Katar Grand Prix'si, 5 bin 419 uzunluğundaki Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta yapılan yarışın ardından şampiyonluğunu ilan etmiş, üst üste 4. kez şampiyon olmuştu.

İlk kez 2021 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu geçen sene Verstappen 1: 24.319 derecesiyle gerçekleştirdi.

Son olarak yapılan Las Vegas Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell oldu.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 403 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 340 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 319 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 268 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 259 puan

Takımlar

1 - McLaren: 608 puan

2 - Ferrari: 584 puan

3 - Red Bull: 555 puan

4 - Mercedes: 425 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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