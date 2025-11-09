Haberler

Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı
Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'in Lando Norris kazandı. İngiliz pilot, en yakın takipçisi Piastri ile aradaki puan farkını 24'e çıkardı.

  • Lando Norris Brezilya Grand Prix'sini kazandı.
  • Kimi Antonelli ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.
  • Charles Leclerc yarışın 8. turunda yarış dışı kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'ini McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

71 TURLUK NEFES KESEN YARIŞTA ZAFER NORRIS'İN

Sao Paulo'da 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 32 dakika 01.596 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun yedinci yarışını kazandı.

PODYUMUN DİĞER İSİMLERİ

Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 10.750 saniye gerisinde üçüncü oldu. Yarışın 8. turunda Antonelli'nin aracının çarpması sonucu Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarış dışı kaldı.

Sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım Pazar günü koşulacak.

PİLOTLAR:

  • 1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan
  • 1. Oscar Piastri (Avustralya): 366
  • 3. Max Verstappen (Hollanda): 341
  • 4. George Russell (Büyük Britanya): 276
  • 5. Charles Leclerc (Monako): 214

TAKIMLAR:

  • 1. McLaren: 756
  • 2. Mercedes: 398
  • 3. Red Bull Racing: 366
  • 4. Ferrari: 362
  • 5. Williams: 111
Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
