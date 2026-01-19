Haberler

Forma numarası yeni transfere verildi! Trabzonspor'da ayrılık yaklaşıyor

Forma numarası yeni transfere verildi! Trabzonspor'da ayrılık yaklaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Parma'dan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lovik ile anlaştı. Türkiye'ye gelen Lovik, bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Bu durum, 14 numaralı formayı giyen Danylo Sikan'ın ayrılığını neredeyse kesinleştirdi. Sikan'ın Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile anlaşma sağladığı belirtilirken, transferinin de kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

  • Trabzonspor, Parma'dan 22 yaşındaki Mathias Lovik'i transfer etti.
  • Mathias Lovik, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
  • Danylo Sikan, Belçika Ligi takımı Anderlecht ile anlaşma sağladı ve transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Parma'dan 22 yaşındaki oyuncu Mathias Lovik ile anlaşmaya vararak Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye ayak basan Lovik, bordo-mavililerdeki ayrılığı da neredeyse resmileştirdi.

14 NUMARAYI GİYECEĞİNİ AÇIKLADI

Mathias Lovik, havalimanında açıklamalarda bulunarak bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Lovik, "14 numarayı giyeceğim. 14 benim sevdiğim rakam. Umarım 14 numara ile birlikte güzel anılar yaratacağız." ifadelerini kullandı.

SIKAN'IN AYRILIĞI NEREDEYSE KESİNLEŞTİ

Lovik'in bu açıklaması, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyen Danylo Sikan'ın kesin olarak ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Sikan, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile uzun süredir görüşmüş ve anlaşma sağladığı belirtilmişti. Golcü oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Sikan, rakip kalelere 4 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Çığ altından acı haber geldi
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı
Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı

Hande Erçel'in pozlarına dünyaca ünlü isim dahi kayıtsız kalamadı