Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor - Haberler

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Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon formalarını görkemli bir tanıtımla taraftarlarına sundu. Birçok ünlü ismin yer aldığı lansmanda yeni sezonda giyilecek 3 forma tanıtıldı. Fenerbahçe, yeni formalardan sadece ilk 24 saat içerisinde 39 bin 435 adet satıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını çok konuşulan bir lansmanla taraftarın beğenisine sundu. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyonda formalar, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu gibi ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.

24 SAATTE REKOR SATIŞ

Fenerbahçe'nin yeni formaları taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. Kulübün ürünlerini satan Fenerium, yeni formalardan sadece ilk 24 saat içerisinde 39 bin 435 adet satıldığını açıkladı. Bir formanın fiyatının 629 TL olduğu Kanarya'da bu sayede kulübün kasasına sadece bir günde 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.

Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor

GEÇEN SEZON REKOR KIRILMIŞTI

Bu organizasyonda, geçen sezon 352 bin 348 adet satışla kulüp tarihinde yeni bir rekora imza atıldığı vurgulanmıştı. Bir önceki rekorun, 350 binle 2012-13 sezonuna ait olduğu ifade edilmişti.

Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor

Haberler.com - Spor

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Yorumlar (1)

Kadir TÜRKSOY:

Ne olacak. Vasat bir futbolcu bile alamazsın bu satıştan elde edilen gelirle.

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