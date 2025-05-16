FOMGET Kulübü, Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonluğunu Tescilledi

FOMGET Kulübü, Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonluğunu Tescilledi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğunun onaylandığını duyurdu. Kulüp, bu başarının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluklarının Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından onandığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun kararıyla birlikte takımımızın 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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