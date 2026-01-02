Haberler

Fluminense, 45 yaşındaki Fabio ile yola devam etti

Fluminense, 45 yaşındaki Fabio ile yola devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya futbol tarihinin en çok resmi maça çıkan oyuncusu 45 yaşındaki kaleci Fabio, Fluminense ile Aralık 2027'ye kadar sözleşme uzattı.

  • Fluminense, 45 yaşındaki kaleci Fabio'nun sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzattı.
  • Fabio, kariyerinde 1391 resmi maça çıkarak dünya futbol tarihinde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu.
  • Fabio, Fluminense ile 2023'te Libertadores Kupası'nı ve Brezilya Milli Takımı ile 2003'te Copa America'yı kazandı.

Brezilya ekibi Fluminense, 45 yaşındaki kalecisi Fabio'nun sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME UZATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2026 sonunda sona erecek olan 45 yaşındaki kaleci, Aralık 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Futbol tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu ve kulüp idolü olan Fabio, gelecek yıl kulüple beşinci sezonuna girecek." denildi.

EN ÇOK RESMİ XMAÇA ÇIKAN

Ağustosta takımının Sudamericana Kupası'nda kalesini koruyan Fabio, kariyerinde 1391'inci maçına çıkmış ve İngiliz kaleci Peter Shilton'ı geçerek dünya futbol tarihinde en çok resmi maça çıkan oyuncu olmuştu. Fluminense ile 2023'te Libertadores Kupası sevinci yaşayan Fabio, Brezilya Milli Takımı ile 2003'te Copa America'yı kazanmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

Onlarca kişinin can verdiği bar yangınında korkunç şüphe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Gaziantep'te feci ölüm: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

Hayvanları için yem hazırlarken korkunç şekilde can verdi
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon