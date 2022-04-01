Florya'da herkes onu hayran hayran izliyor! Galatasaray, Arda Güler'ini buldu
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Fenerbahçe'de harikalar yaratan Arda Güler'e Florya'da rakip çıktı. Sarı-kırmızılılarda U19 takımının Trabzonspor U19'u 3-1 yendiği maçta Özgür Baran Aksaka fırtınası yaşandı. Mücadeledeki müthiş performansını golle süsleyen 19 yaşındaki 10 numara, Florya'da kendisini izleyenleri mest etti.
Genç yeteneklerini mercek altına alan Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka'nın performansı heyecan yarattı.
TORRENT, A TAKIMA ALMAYI DÜŞÜNÜYOR
Sabah'ın haberine göre,Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği U-19 Ligi maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu. İyi futbolunu golle süsleyen 19 yaşındaki 10 numara Florya'da da tüm dikkatleri üzerine çekti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in ligin son bölümünde Özgür Baran'ı A Takım maçlarında kadroya almayı düşündüğü öğrenildi.
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