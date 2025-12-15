Haberler

Real Madrid Başkanı Perez, İspanyol futbolunda hakem olaylarını eleştirdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İspanyol futbolundaki hakem olaylarını eleştirerek, futbol kurumlarının Real Madrid'i yalnız bırakmasını akıl almaz buldu. Negreira olayı olarak bilinen yolsuzluk soruşturmasına değinen Perez, futbol tarihinin en büyük skandalıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, İspanyol futbolundaki hakem olaylarını eleştirerek, "Bu böyle devam etmez. Futbol kurumlarının bu mücadelede Real Madrid'i yalnız bırakması tamamen akıl almaz bir durum." dedi.

Perez, Real Madrid'in spor tesislerinde düzenlenen, basın etkinliğinde konuşma yaptı.

İspanya futbolunda "Negreira olayı" diye adlandırılan, Barcelona Kulübü ile eski İspanyol futbol hakemi ve eski Teknik Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira arasında hakem bilgilerinin aktarıldığı yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Real Madrid Başkanı, bunun futbol dünyasının en büyük skandalı olduğunu savundu.

Perez, "Bu davada adalet için mücadele eden tek tarafın biz olmamız nasıl mümkün olabilir? Hakemlerin bunu unutmamızı ve yolumuza devam etmemizi istemesi nasıl mümkün olabilir? Futbol tarihinin en büyük skandalını nasıl unutabiliriz? Asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga kurumunun, "futbolda rekabetin bütünlüğünü sağlamak ve adaleti aramakla sorumlu olduğunu ve yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını" aktaran Perez, "Negreira olayı, bugün futbolun, hatta uluslararası düzeyde bile karşı karşıya olduğu en ciddi sorundur. Son zamanlarda bildirildiği gibi, hakemler hakkında teknik raporlar için 8 milyon avrodan fazla ödeme yapıldığı ve bu raporların alıcısı olması gereken antrenörler tarafından bile hiç görülmediği artık biliniyor." açıklamasında bulundu.

Perez, "Milyonlarca avronun, görünüşe göre işe yaramayan, hatta antrenörlere bile verilmeyen ve varlığından haberdar bile olmadıkları teknik raporlar için ödendiğine kim inanabilir? Bugün, sporumuzun imajını zedeleyen ve İspanyol hakemlik yapısında radikal bir değişime duyulan ihtiyacı vurgulayan bir davanın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perez ayrıca Real Madrid'in son oynadığı Girona ve Alaves maçlarında hakem hatalarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Size somut bir örnek vermek gerekirse, dün, bir kupa finalinden bir gün önce kulübümüze karşı işlem başlatmakla tehdit eden bir hakem tarafından VAR incelemesi yapıldı. Bu durumu başka bir ülkede hayal edebiliyor musunuz? ve dün veya Girona'daki önceki maçımızda gördüğünüz gibi, son iki deplasman maçımızda Vinicius veya Rodrygo'nun aldığı fauller penaltı olarak değerlendirilmiyor. Bu, bu sezona özgü yeni hakemlik olaylar."

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
