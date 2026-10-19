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Florent Hasani, Kayserispor formasıyla 11 maçta 513 dakika alıp 3 gol attı

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Florent Hasani, Kayserispor formasıyla 11 maçta 513 dakika alıp 3 gol attı
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Kayserisporlu Florent Hasani, sarı kırmızılı formayla gol katkısını sürdürerek gol sayısını 3'e yükseltti. Ligde 11 maçta 513 dakika süre alan Kosovalı forvet, Bursaspor ve Batman Petrolspor maçlarında attığı gollerle takımına katkı sağladı.

Kayserispor'un forvet oyuncularından Florent Hasani 3. golünü attı.

Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, sarı kırmızılı formayla çıktığı maçlarda gol katkısı sağlamayı sürdürüyor. Ligde 11 maçta toplam 513 dakika süre alan Hasani, attığı gollerle takımına katkıda bulundu. Kayserispor formasıyla 11 karşılaşmada 513 dakika sahada kalan Florent Hasani, gol sayısını 3'e yükseltti. Kosova uyruklu futbolcu; daha önce Bursaspor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golle takımına katkı sağlamıştı. Batman Petrolspor maçında da fileleri havalandıran Hasani, biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle dikkat çekti. Bu karşılaşmadaki golleriyle skor katkısını artıran Kosovalı oyuncu, Kayserispor'un hücum hattındaki önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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