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Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Gerçekleşti

Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Gerçekleşti
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Fethiye'de düzenlenen Flöre Türkiye Şampiyonası'nda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu yarıştı. Kategorilerdeki şampiyonlar belli oldu ve madalya töreni gerçekleştirildi.

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlandı.

Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu mücadele etti.

Flörede 14 yaş altında kızlarda Beril Demir, erkeklerde Ahmet Sarp Kahya, 12 yaş altında kızlarda Derin Taşpınar, erkeklerde Aras Bilgiler, 10 yaş altında ise kızlarda Ada Güneş, erkeklerde Aren Akbaş şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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