Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor

Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, Jhon Duran ve Al Nassr ile transfer konusunda tam anlaşma sağladı. Kolombiyalı golcünün önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin bir süredir girişimlerini sürdürdüğü 21 yaşındaki golcü isim Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaşıldı.

TAM ANLAŞMA SAĞLANDI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.

BU GECE GELİYOR

Haberde, Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi. Yıldız oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA EVİ BİLE HAZIR

Jose Mourinho'nun da bizzat devreye girdiği ve transfer için İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Jhon Duran, Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan yıldız, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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