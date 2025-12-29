Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Brezilya 1. Futbol Ligi takımının teknik direktörü Filipe Luis ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon önemli başarılar elde etti.
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, 40 yaşındaki teknik adamla Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor