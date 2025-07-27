Flamengo, Emerson Royal'i Transfer Etti
Brezilya'nın Flamengo takımı, İtalya'nın Milan takımından 26 yaşındaki sağ bek Emerson Royal'i 9 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Flamengo, Emerson ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Brezilya ekibi Flamengo, İtalya'nın Milan takımından Emerson Royal'i kadrosuna kattı.
Flamengo Kulübü, 26 yaşındaki sağ bek ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında, transferin 9 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Ülkesinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, İspanya'da Real Betis, Barcelona ve İngiltere'de Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu???????, geçen sezon başında Milan'a transfer oldu.
Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen Emerson, Milan kariyerinde 26 maça çıktı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor