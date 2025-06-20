Flamengo, Chelsea'yi 3-1'lik Skorla Yendi

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Brezilya'nın Flamengo takımı, İngiltere'nin Chelsea takımını 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Flamengo, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Flamengo ile İngiliz takımı Chelsea, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yönettiği mücadelenin 13. dakikasında Neto'nun golüyle Chelsea 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda etkili olan taraf Flamengo'ydu. 62. dakikada Bruno Henrique ile eşitliği yakalayan Brezilya ekibi, 65. dakikada Danilo Luiz ve 83. dakikada Wallace Yan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Flamengo puanını 6'ya yükseltirken, Chelsea ise 3 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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