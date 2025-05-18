Flag Futbol Kadın Milli Takımı Kopenhag Bowl 2025'te Şampiyon
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Kopenhag'da düzenlenen turnuvada mücadele eden kadın milli takımı, 14 takım arasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alarak finalde Çekya'yı yenerek şampiyonluk elde etti.
Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Kopenhag Bowl 2025'te şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, hafta sonu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen turnuvada mücadele etti.
Turnuvaya ilk kez katılan milliler, 14 takımın yer aldığı organizasyonda oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı.
Finalde Çekya'yı mağlup eden milli takım, şampiyon oldu.???????
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor