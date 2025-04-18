Fizyoterapist Adem Koyuncu'nun Başarılı Tedavi Yöntemleri

A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı ve Kenya Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Fizyoterapist Adem Koyuncu, Antalya'da danışmalarının sorunlarına çözüm buluyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde aldığı görevlerle deneyimin kazanan Fizyoterapist Adem Koyuncu, uluslararası arenada da kazandığı başarılar ön plana çıktı. Kenya Milli Futbol Takımı'nda çalıştığı dönemde dünya rekortmeni atletler ve futbolcuların da tedavilerini gerçekleştiren Adem Koyuncu, aynı zamanda A Milli Buz Hokeyi Takımı'nda da görev yapıyor.

Adem Koyuncu, manuel terapiden egzersiz programlarına, son teknoloji cihazlardan, geleneksel yöntemleri tedavilerinde kullanılıyor. Koyuncu, danışanlarına, "Ağrılarınızı dinliyorum çünkü acınız sadece sizin değil, benim de mesleki vicdanım" diyerek iletişim kuruyor.

Antalya'da kurduğu Pi Medical Care ile dünyanın dört bir yanından gelenleri tedavi eden Adem Koyuncu için 15 yıldır bel fıtığıyla boğuşan bir danışan, "Adem Bey'in dokunuşuyla ilk kez ağrısız bir gece uyudum" ifadelerini kullandı. Kenya'dan gelen bir atlet ise, "Sadece bedenimi değil, motivasyonumu da iyileştirdi" dedi. - İSTANBUL