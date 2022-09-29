FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Ergo ArenaHakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika,... Salon: Ergo Arena Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika) Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin) Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana) Setler: 25-14, 25-12, 25-12 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı. Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı. A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Ebrar Karakurt Zehra Güneş Meryem Boz Arjantin Spor Haberler

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