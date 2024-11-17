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FIVB 39. Dünya Kongresi Porto'da Gerçekleşti

FIVB 39. Dünya Kongresi Porto'da Gerçekleşti
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Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun 39. Dünya Kongresi, Porto'da yapıldı. Fabio Azevedo, FIVB'nin yeni başkanı seçilirken Türkiye Voleybol Federasyonu ile Özbekistan Voleybol Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) 39. Dünya Kongresi, Portekiz'in Porto kentinde üye ülke federasyon başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Seçime tek aday olarak giren FIVB Asbaşkanı Fabio Azevedo, FIVB'nin yeni başkanı oldu. Azevedo, 2024-2028 yılları arasında görev yapacak.

Türkiye'yi temsilen kongreye Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç katıldı.

Kongrenin ikinci gününde FIVB Eski Başkanı Dr. Ary Graça, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun FIVB'ye katılışının 75. yıl olması sebebiyle TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi'ye plaket takdim etti.

Öte yandan kongrede Türkiye Voleybol Federasyonu ile Özbekistan Voleybol Federasyonu arasında voleybolun geliştirilmesi alanında iş birliği protokolü imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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